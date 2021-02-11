Türk futbolunun yeni Burak Yılmaz'ı Gökdeniz Bayrakdar, performansıyla büyük takımların radarına girdi

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Antalyaspor'un geç oyuncuları performanslarıyla parmak ısırtıyor. Kırmızı-beyazlılarda özellikle de Gökdeniz Bayrakdar attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdiden devlerle adı anılmaya başlayan 19 yaşındaki futbolcu, "Yeni Burak Yılmaz" olarak lanse ediliyor.

Kadrosunda Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Sam, Kudriashov gibi tecrübeli isimleri barındıran Antalyaspor, genç oyuncularla da dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda bu sezon lig maçlarında 8 genç oyuncu maç kadrosunda yer alırken, 7'si forma giyme şansı yakaladı. Genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimler ise sezon başında Misli.com 2. Lig takımından transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar ile alt yapıdan A takıma yükselen Bünyamin Balcı oldu.

7 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Kocaelispor'dan takıma kazandırılan forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, ligde attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç oyuncu 22 lig maçında toplam 1198 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası maçında da fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon toplam 7 gole etki etti.

BİRÇOK TAKIMIN TRANSFER LİSTESİNDE

1.81 boyundaki Gökdeniz şimdiden birçok takımın transfer listesinin üst sıralarına adını yazdırırken Antalyaspor'da parlayan ve ardından Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri haline gelen Burak Yılmaz'a benzetiliyor.