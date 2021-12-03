Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu! Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın tercihleri tartışma konusu olurken geleceğin yıldızı olarak gösterilen Burak Kapacak'ın sarı-lacivertli formayla hiç resmi maç oynamaması tepki çekti.

BORDEAUX'YA TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Sezon başında Bursaspor'dan Bordeaux'ya transferi Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle iptal olan ve sarı-lacivertlilere imza atan Burak Kapacak, büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Vitor Pereira, 21 yaşındaki futbolcuya bu zamana kadar hiç süre vermedi. Ara transfer döneminde kiralanması gündemde olan futbolcuya hiç şans tanınmasına, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

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