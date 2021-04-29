Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi
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Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, bugün başlayacak tam kapanmaya ilişkin dikkat çeken bir tedbir önerisinde bulundu. Bu sürecin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Ünal, tam kapanma boyunca sigara satışının yasaklanmasını istedi.

Türkiye bugün saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine giriyor. Kapanma döneminde bir dizi tedbir alınırken, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan da yeni tedbir önerileri geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Ünal, koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tam kapanmada sigara satışının yasaklanması çağrısında bulundu.

Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay'dan Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın.

"SİGARA SATIŞINA SINIRLANDIRILMA GETİRİLMELİ"

Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim."

Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (3)
CORCİ: 2021 yılında uğraştığımız şeylere bak ya, kardeşim isteyen istediğini yer içer, size ne, herkes kendi hayatından sorumlu, zararlı olduğunu içen adam bilmiyor mu
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MURAT VURANEL: insanların üstüne bu kadar gelmeyin zaten zor günler yaşıyoruz ve bu yasaklarda ciddi sorunlar olacak göreceksiniz çok fazla sıkmayın insanları bogulacaklar.
Cevap Yaz 1 22 Yayından Kaldır
ZEYNEP NURSEN: Alkol yasaklanıyor da niya bircok insanı hasta edip öldüren sigara yasaklanmıyor.
Cevap Yaz 31 Yayından Kaldır
500
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