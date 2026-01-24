Haberler

THY, Tiran Seferlerini Yeniden Başlattı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a haftada 7 frekans sefer düzenlemeye başladı. Bu seferler, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımını güçlendirecek ve yolculara kesintisiz bağlantı imkanı sunacak.

İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferlerin, Tiran'ı Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacağı kaydedildi.

