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Tekirdağ'da Turizm Haftası Etkinlikleri Şenlik Havasında Geçti

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Tekirdağ'da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri Uçmakdere Ayvasıl sahilinde gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı turistler, halk oyunları ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

TEKİRDAĞ'da Turizm Haftası etkinleri kapsamında Uçmakdere Ayvasıl sahilinde şenlik düzenlendi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Uçmakdere Ayvasıl sahilinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik alanına gelen yerli ve yabancı turistler, bölgenin doğal güzelliğinin yanı sıra kültürel etkinliklerle de buluşma fırsatı yakaladı. Halk oyunları ekibi, sahilde kurulan platformda gösteriler yaptı.Havanın açık ve rüzgarın elverişli olmasıyla birlikte yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenler Marmara Denizi üzerinde uçuş yaptı. Ritm-i Ahenk Grubu'nun darbuka gösterisi ilgi gördü. Günübirlik gelen aileler piknik yaptı, kampçılar çadır kurarak doğayla baş başa kalmanın tadını çıkardı. Fotoğrafçılar eşsiz manzaraları objektiflerine yansıttı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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