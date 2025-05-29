Saros Körfezi'nde Askari Tank Batırma Projesi

Saros Körfezi'nde Askari Tank Batırma Projesi
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Edirne Valiliği ve ESTAB iş birliğiyle gerçekleştirilecek projede, müzeler ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla hurda tank batırılacak.

EDİRNE Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde ' Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' çerçevesinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına 3 Haziran'da törenle hurda tank batırılacak.

Saros Körfezi'nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen 'Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' kapsamında batırılacak M48A5T1 model hurda tank, 17 Mayıs'ta İbrice Limanı'na getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden getirilen hurda tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılacağı törende, vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak. Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip olacak. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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