Kuşadası'na Üç Kruvaziyer Gemisiyle 9 Bin 600 Turist Geldi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 9 bin 600 turist getirdi. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı turlarla Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezmeye giderken bir kısım da ilçe merkezinde kalıp alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na bugün Panama bayraklı 'MSC Fantasia', Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ile Malta bayraklı 'Marella' adlı kruvaziyer gemileri yanaştı. Üç gemi ilçeye, denizden toplam 9 bin 600 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezindeki turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI,(Aydın),