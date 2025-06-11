Kuşadası'na Üç Kruvaziyer Gemisiyle 9 Bin 600 Turist Geldi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan üç kruvaziyer gemisi, toplam 9 bin 600 turisti ilçeye taşıdı. Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezmek için tur programlarına katılırken, diğerleri alışveriş yaptı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine gelen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 9 bin 600 turist getirdi. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı turlarla Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezmeye giderken bir kısım da ilçe merkezinde kalıp alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na bugün Panama bayraklı 'MSC Fantasia', Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ile Malta bayraklı 'Marella' adlı kruvaziyer gemileri yanaştı. Üç gemi ilçeye, denizden toplam 9 bin 600 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezindeki turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI,(Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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