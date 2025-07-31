Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Hedefleri Açıklaması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm verileri Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm verileri Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığı azaltıcı, istihdamı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici mahiyeti ile turizm sektörü istikrar içinde büyümemize önemli katkı sunmaktadır. Bakanlığımıza, turizmcilere, çalışanlara ve katkısı olan tüm taraflara teşekkür ederiz" dedi.