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Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı

Karşıyaka ile oynadığı play-off mücadelesini kazanarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması üzerine Turgutlu Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

29.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:54

Antalya'da geçen pazar oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off Finali'nde Karşıyaka'yı normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltı atışları sonucunda 7-5 mağlup eden Turgutluspor, TFF 2'nci Lig'e yükseldi. Turgutluspor taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarında, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı

Turgutlu Kaymakamlığı'ndan yürütülen soruşturma hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Turgutluspor Antalya'da oynanan play-off maçlarında, hemşehrilerimizi son derece mutlu eden bir başarıya imza atarak 2'nci Lig'e yükselmiştir. Ancak, takımın ilçemize dönüşünde, haklı olarak yaşanan sevinç ve gurur, maalesef içinde bulunduğumuz salgın hastalıkla mücadele sürecinde, yaşanan coşkunun da etkisiyle, koronavirüs tedbirleri bakımından talihsiz görüntülere sahne olmuştur. Kaymakamlığımız ve ilgili Kolluk Birimlerimiz, ani gelişen bu süreci anlık olarak takip ederek ilgililere sürekli gerekli uyarıları yapmış, ancak yine de istenmeyen bazı gecikmeler, taraftarların aracı durdurması gibi nedenlerden kaynaklı, bu zor süreçte arzu edilmeyen kalabalıklar oluşmuştur. Bu nedenle, kamuoyunda çıkan bazı haberler nedeniyle, Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızın sorumlular hakkında gerekli cezai işlemleri takip ettiğini, idari süreçlerin tamamlanması akabinde gerekli cezaların kesinlikle uygulanacağı hususlarını açıklamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Başta yerel yönetim, kulüp ve taraftar grupları olmak üzere herkesi bu tür etkinliklerde 'koronavirüs tedbirleri konusunda çok daha hassas olmaya davet ediyoruz'. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı

Kaynak: DHA

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