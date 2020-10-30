Turgutluspor Sivas'ta

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Turgutluspor yarın, Sivas Belediyespor deplasmanında ter dökecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Turgutluspor yarın, Sivas Belediyespor deplasmanında ter dökecek. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak müsabakada Egemen Artun görev yapacak. Turgutluspor'da Karabükspor karşılaşması sonrası kırmızı kart gören Koray, Sivas'ta oynayamayacak. Teknik direktör İbrahim Cezayir, "Ligde her maç çok zorlu ve çekişmeli geçiyor. Karabükspor maçında bunu gördük. Sivas Belediyespor'u yenecek güçteyiz. Mücadelemizi sahaya yansıtıp evimize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı