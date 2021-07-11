Turgutluspor Hakan Turan'la imzaladı
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Turgutluspor Hakan Turan'la imzaladı

Turgutluspor Hakan Turan'la imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig temsilcilerinden Turgutluspor transferde siftahı yaptı.

Misli.com 2'nci Lig temsilcilerinden Turgutluspor transferde siftahı yaptı. Teknik direktör Kazım Akgün'ü göreve getiren kırmızı-siyahlılar,  son 3 sezondur Ankara Demirspor forması giyen Hakan Turan'ı kadrosuna dahil etti.

Ege ekibi orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hakan Turan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Turgutluspor'dan teklif geldiğinde mutlu oldum. Turgutluspor, Türk futboluna iz bırakmış bir kulüp. Yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren bir camia. Başkanımız Taner Kestaneci ile kısa bir görüşmemiz oldu. Turgutluspor'un çıkarları doğrultusunda ortak noktada buluştuk. Yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte, Turgutluspor'a emek ve gönül veren herkesi mutlu etmek için savaşacağız" dedi.


Turgutluspor Hakan Turan'la imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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