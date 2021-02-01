Turgutluspor'dan son gün transferleri

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, İttifak Holding Konyaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Savaş Polat ve Altay'dan 23 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı ile anlaştı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, İttifak Holding Konyaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Savaş Polat ve Altay'dan 23 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı ile anlaştı. Altay'da ilk yarıda 5 maça çıkan Kadir, geçen sezon kiralık oynadığı Turgutluspor'la 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve ilk devrede kiralık olarak Karatay Termal 1922 Konyaspor'da görev alan Savaş ise 2'nci Lig'de 12 müsabakada ter döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ