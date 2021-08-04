Turgutluspor'da Muhammet iddialı
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Turgutluspor'da Muhammet iddialı

Turgutluspor'da Muhammet iddialı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren Turgutluspor'da forvet Muhammet Beşir, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren Turgutluspor'da forvet Muhammet Beşir, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezona sıkı şekilde hazırlandıklarını belirten 24 yaşındaki golcü, "Yeni hocamız Kazım Akgün önderliğinde hazırlıklarımıza 12 Temmuz'da başladık. Hocamızın çalışma metotları çok farklı. Hem taktiksel hem de mental olarak bizi lige hazırlıyor. Çalışmalar yorucu geçmesine rağmen takımdaki herkes tempodan memnun. Bu çalışmalarımızın karşılığını ligde mutlaka alacağız" dedi.

Yeni transferlerle kısa sürede uyum sağladıklarını aktaran Muhammet, "Takım içindeki arkadaşlık ve forma rekabeti zirve yaptı. Herkes formayı almak için canla başla çalışıyor. Hepimizin tek düşüncesi Turgutluspor'un başarılı olması. Bu rekabetten karlı çıkan Turgutluspor olacak" diye konuştu.Ligin ilk haftasındaki Sivas Belediyespor deplasmanına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyleyen Muhammet, "Tek düşüncem Turgutluspor. Burada başarılı olmak ve Turgutluspor'un başarısına katkıda bulunmak" yorumunu yaptı.


Turgutluspor'da Muhammet iddialı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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