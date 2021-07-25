Turgutluspor'da Hakan heyecanlı
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Turgutluspor'da Hakan heyecanlı

Turgutluspor'da Hakan heyecanlı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Turgutluspor'un transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Hakan Turan, yeni sezonu iple çektiklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Turgutluspor'un transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Hakan Turan, yeni sezonu iple çektiklerini söyledi. Ankara Demirspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki savunmacı, "Hazırlıklarımıza başlayalı 10 günü geçti. Sezon başı kampları her zaman yoğun geçer. Bu süreçte iyi çalıştık. Bunu iyi değerlendirmek, yoğun tempoya hazırlanmak istiyoruz. Arkadaşlık ortamımız çok güzel. Çalışmalarımız yorucu olmasına rağmen güzel geçiyor.

Koronavirüs salgını yüzünden uzun süre seyircisiz oynadık. Yeni sezonda seyircinin gelmesi bizim için heyecanlı ve güzel olacak. Turgutluspor taraftarının önünde oynamak heyecan verici. İnşallah pandemi yüzünden bir sıkıntı yaşamayız tekrar. Taraftarlarımızla birlikte güzel sonuçlar alırız. Turgutlu halkını da Turgutluspor camiasını da en iyi şekilde, layık görünen yerde bitiririz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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