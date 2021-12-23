Turgutluspor'da Burak dönüyor, Mutlu ameliyat oldu - Haberler Spor
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Turgutluspor'da Burak dönüyor, Mutlu ameliyat oldu

Turgutluspor'da Burak dönüyor, Mutlu ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında cumartesi günü Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak Turgutluspor, Burak'ın dönmesine sevinirken, Mutlu Aksu'nun ameliyat olmasına üzüldü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında cumartesi günü Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak Turgutluspor, Burak'ın dönmesine sevinirken, Mutlu Aksu'nun ameliyat olmasına üzüldü. Ergene Velimeşespor maçında kırmızı kart gören Burak, PFDK'dan aldığı 3 maçlık cezayı tamamladı. Ligde 3 haftadır forma giyemeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Kahramanmaraş sınavıyla sahalara dönecek.

Turgutluspor'da Serik Belediyespor maçında ayak bileğinden sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mutlu Aksu ise yapılan kontrollerin ardından ayak bileğinden ameliyat oldu. Bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncuyu ameliyatı sonrası Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Çetin Anlayanoğlu, teknik direktör Atila Gerin ve İdari Menajer Seyit İçgül ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

BİLETLER EMİROĞLU'NDAN

Turgutluspor'da Kahramanmaraşspor maçının tüm biletlerini takımın eski futbolcularından, iş adamı Alim Emiroğlu satın aldı. Biletler, maç günü taraftara ücretsiz dağıtılacak. Daha önce Başkan Ahmet Daşkan ve yönetim kurulu, Sakaryaspor maçının tüm biletlerini satın alıp taraftara ücretsiz dağıtmıştı.


Turgutluspor'da Burak dönüyor, Mutlu ameliyat oldu

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