Turgutluspor'da Biçer eski öğrencilerini seçti

16.08.2019 13:13

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin yeni sezon öncesi göreve getirdiği teknik direktör Cüneyt Biçer, transferde daha önceden birlikte çalıştığı futbolcuları kadroda dahil ederek riske girmedi. Kırmızı-lacivertliler, dış transferde 10 futbolcuyla anlaşırken, bu isimlerden 6'sının teknik patron Biçer'in eski öğrencileri olması dikkatlerden kaçmadı. Cüneyt Biçer, 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Altay'dan eski oyuncuları stoper Hayrullah, sol bek Yiğit ve forvet Abdülkadir'le yeniden buluştu. Genç teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Düzcespor'dan tanıdığı stoper Mehmet Kuruoğlu, sağ kanat Alperen Doğan ve stoper Muhammed Can'ı da Turgutluspor'a getirdi.

Kaynak: DHA