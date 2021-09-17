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Turgutluspor çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 2 maçı kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Turgutluspor, yarın Sarıyer deplasmanında çıkış arayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 2 maçı kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Turgutluspor, yarın Sarıyer deplasmanında çıkış arayacak.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi.

Henüz yolun başında olduklarını belirten Akgün, "Ligin ilk 2 haftasında sahadan puan ya da puanlarla ayrılamamamız çok üzücü. Gönül isterdi ki öne geçtiğimiz maçları kazanalım. Ligin ilk 2 haftasında oynadığımız maçlarda girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydik puan ya da puanlar alabilirdik. Ama şanssız bir şekilde sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Maçlardan sonra çok üzüldük. Ama artık bu maçları unutup önümüze bakacağız" dedi.

İki maçtan gereken dersleri çıkarttıklarını dile getiren genç teknik adam, "Camiamız bu takıma inansın ve güvensin. Biz iyi bir takımız ve çok iyi bir aile ortamımız var. Şunu unutmayalım ki başarı, sezon sonunda taçlandırılıyor. Bizim camiadan tek isteğimiz bu takıma sabır göstersinler. Tabii ki uzun bir aradan sonra buluştuğumuz taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Onları üzdük. Emin olun biz de üzüldük. Ancak inşallah sonu güzel olacak. Sarıyer'de sahaya kazanmak için çıkacağız. Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Kazanmak için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Bunu başaracak güce de sahibiz. Ligin ilk 2 haftasında skora yansıtamasak da oynadığımız oyunla bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.


Turgutluspor çıkış arıyor

Turgutluspor çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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