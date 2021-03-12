Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet
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Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet

12.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:55
Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahadaki Sivas Belediyespor beraberliği sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollarını tartışmalı bir şekilde ayıran Play-Off hattındaki Turgutluspor, göreve Abdullah Ercan'ı getirdi.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahadaki Sivas Belediyespor beraberliği sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollarını tartışmalı bir şekilde ayıran Play-Off hattındaki Turgutluspor, göreve Abdullah Ercan'ı getirdi. Abdullah Ercan, başkan Taner Kestaneci ve sportif direktör Ahmet Akteke'nin katıldığı törenle Irlamaz Tesisleri'nde sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyip A Milli Takım'da oynayan 49 yaşındaki teknik adam, daha önce U17 ve Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Gaziantepspor ve Sakaryaspor'u çalıştırdı.

 


Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet
Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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