Turgay Demir'den Beşiktaş eleştirisi: Sorunların kendi kendine çözülmesi beklenirse küme düşerler

Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve futbolculara sert eleştiriler yapılırken en dikkat çekici sözler, Sabah Gazetesi yazarı Turgay Demir'den geldi. Demir, Beşiktaş'ta yaşanan sorunların kendi kendine çözülmesinin beklenmesi halinde siyah-beyazlıların küme düşebileceğini iddia etti.

Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybederek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'a spor yazarları da eleştiriler getirdi. Sabah Gazetesi yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlı takımın performansını eleştirirken, yaşanan sorunların kendi kendine düzelmesinin beklenmesi halinde Beşiktaş'ın küme düşebileceğini iddia etti.

Turgay Demir'in Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısından öne çıkan noktalar şöyle;

Ne sahaya çıkan on bire bakarak okuyabiliriz Beşiktaş'ı, ne de bireysel olarak oyuncu kalitesi üzerinden doğru bir sonuca varabiliriz. Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki en kötü oyuncuları sahaya sürsek yine de bu kadar kötü oynamazlar. Bu başka bir şey. Kimse, kendi standardını bile yakalayamıyor. Koşan, mücadele eden yok... Yanından geçen topa bakanı bile bulamazsınız. Acil çözüm şart. Moraller yükseltilmeli, takıma bir özgüven takviyesi yapılmalı. Para mı dağıtılır yoksa umut mu bilemem ama bu gidiş hiç hem de hiç iyi değil. Herkes manzarayı seyreder ve kendi kendine düzelecek diye beklerse Beşiktaş küme düşer! Benden söylemesi. Şu hale bakın Gençlerbirliği gelip ilk golünü Beşiktaş'a atıyor. Geçen hafta rakip korneri çabuk kullandı diye gol yenilmişti, bu hafta ceza sahası içinde rakip santraforu unuttular. Böyle giderse sezonun en ilginç gollerini her hafta Beşiktaş yiyecek gibi görünüyor.

"YÖNETİM BU İŞE EL ATMALI"

Gençlerbirliği dediğin bu ligin en sıradan takımlarından biri. Antalya ve Konya maçlarında kaleye gidemeyen Başkent temsilcisi Beşiktaş'ın yürüyecek hali olmadığını görünce canlandı... İlk pozisyonda golü atıp sonra da üzerine yattılar. Durmasalar, iki, üç yaparlardı. Yazık... Son 15 dakika dışında koca Beşiktaş sahada yoktu. Yönetim bu işe mutlaka el atmalı ve oyuncularla bir toplantı yapıp onlara güven aşılamalı. Yönetimin neredeyse her fırsatta parasızlıktan şikayet etmesi, her takımı bozar. Çünkü oyuncular para için oynuyor. Bana göre Beşiktaş'ta son dönemde bu, "paramız yok" muhabbeti çok yapıldı ve kimse de moral falan kalmadı. Acil çözüm şart...