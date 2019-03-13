Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

İstanbul-New York seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının türbülansa girmesi sonucu 30 kişi yaralanmıştı. Yaralananların arasında bulunan ABD'li yolcu Sead Nikaj, maddi zararının karşılanması için THY aleyhine tazminat davası açtı.

İstanbul-New York seferini yapan Türk Hava Yolları'nın TK-01 sefer sayılı uçağının geçen Cumartesi günü JFK Havalimanına inişine yaklaşık 45 dakika kala türbülansa girmesi sonucu 28'i yolcu 30 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralıların arasında olan Sead Nikaj, dün New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda THY aleyhine tazminat davası açtı.

'UYARILARA RAĞMEN UÇUŞU SÜRDÜRDÜĞÜ' İDDİASI

Nikaj, avukatları aracılığıyla mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, THY'nin daha önce Amerikan Ulusal Ulusal Havacılık Merkezi'nin pilotlara uçuşun yapıldığı gece New England bölgesinde şiddetli türbülans olacağı yönünde uyarısına rağmen uçuşlarını sürdürdüğünü iddia etti.

MADDİ ZARARININ GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Dava dilekçesinde, THY'nin Boeing 777 tipi uçağının türbülansa girmesi yüzünden ciddi şekilde yaralandığını belirten Nikaj, yaralanmasından ötürü ekonomik olarak da zarar gördüğünü belirterek, maddi kayıplarının giderilmesi talebinde bulundu.

"UYARIDA BULUNMADI"

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; aniden yaşanan türbülans nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların yaralandığını belirten Nikaj, "Yaşadığımız türbülans öncesinde uçuş ekibi herhangi bir uyarıda bulunmadı" dedi.