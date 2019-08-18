Turan İnce: "Takımdaki genç futbolculardan çok şey bekliyoruz"

18.08.2019 00:57

TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonu'nun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Genç yeteneklerden çok şey beklediklerini söyleyen İnce, "Bugün, Boluspor maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çocuklara biz oyuna başlamadan önce, 'çocuklar oynadığınız oyundan sizler zevk alın, bizler de zevk alalım ve tribünde seyredenlerde zevk alsın' bugün, tribündekiler de zevk aldı, futbolcularımda zevk aldı, bizler de zevk aldık. Çünkü, takımımız hakikaten çok genç bir ekip hemen hemen takımın içerisinde 7-8 tane genç çocuğumuz var. Bunlar 1999 doğumlu, 2000, 2001 doğumlu çocuklarımız bunlardan da çok şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA