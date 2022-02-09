Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) camına elektrik faturasının bedelini astırarak kamuoyu ile paylaştı.

"FOTOĞRAF HER ŞEYİN ÖZETİ"

Soyer, paylaşımının altına "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" notunu düştü. Soyer'in paylaştığı görselde ise şu ifadelere yer verildi:

"İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine"

"HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Soyer, daha önce yaptığı paylaşımında da hükümete seslenerek, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu elektrik zammı bel büküyor. Harekete geçin." demişti.