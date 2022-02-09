Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı - Haberler
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Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kapısına gelen elektrik faturasını astı. Soyer, 2021'de 337 milyon lira olan İZSU'nun yıllık elektrik faturasının zamlar sonrası 800 milyon liraya çıktığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) camına elektrik faturasının bedelini astırarak kamuoyu ile paylaştı.

"FOTOĞRAF HER ŞEYİN ÖZETİ"

Soyer, paylaşımının altına "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" notunu düştü. Soyer'in paylaştığı görselde ise şu ifadelere yer verildi:

"İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine"

Tunç Soyer, İZSU'ya gelen faturayı belediyenin kapısına astı

"HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Soyer, daha önce yaptığı paylaşımında da hükümete seslenerek, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu elektrik zammı bel büküyor. Harekete geçin." demişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

İzsu Genel Müdürlüğü, Elektrik Faturası, Tunç Soyer, İzsu, CHP, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (4)

ismail bey :

Hani fatura ? Milleti sokaklara dökmek için bahane arıyorlar. Sigaraya, içkiye ayda 2 bin tl verenler 500 tl faturayı görünce yandım anam diyor..

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CAN:

devamı::bu zamları eleştiren ben sizin yüzünüzden eleştirmek istemiyorum. samimi değilsiniz bu ülkenin batması için akla ziyan saçma işler yapıyorsunuz oysa biraz iyi şeyler yapsanız yüzünüze nur gelecek ,vatandaşın yanında görünüp onların dertleriyle alay edip nemalanmaya

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CAN:

inan bana sen ve senin gibiler vatandaşın feryadının arkasına sıgınarak bu işi şova dönüştürmeleri beni deli ediyor her personelin ayağının altına ısıtıcı koyarsanız gelir tabi bide en ucuz faturayı kış ayında en çok enerji tüketilen ay ile mukayese ediyorsunuz yaa

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