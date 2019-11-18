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Tümer Metin: Devamlı turnuvalara gidebilseydik Mesut bizi seçebilirdi

Andorra maçı sonrası Ahmed Kutucu'nun Türkiye'yi seçmesini değerlendiren Tümer Metin, "Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi. Tam sallandığımız, krizde, kaosta olduğumuz bir dönemdi ve kendi tercihiyle Almanya'yı tercih etti." dedi.

18.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:25

maçını değerlendiren TRT yorumcusu , daha önce 'yı seçen Mesut Özil ile ilgili de konuştu ve turnuvalara katılmanın önemini vurguladı. Tümer Metin, Mesut Özil'in A Milli Takımımızın kötü dönemine denk geldiği için Almanya'yı seçtiğini söylerken, "Mesut'u bu yüzden kaybettik. Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi. Tam sallandığımız, krizde, kaosta olduğumuz bir dönemdi ve kendi tercihiyle Almanya'yı tercih etti. Oralarda bulunmamız, bu anlamda da önemli" yorumunu yaptı.

"ALMANYA'DAN GELSELER; BU BİZİM BAŞARIMIZ MI?"

Güntekin Onay ise, 'de yetişen oyuncuların başarılı olmasının önemine dikkat çekerken, "Emre Can gelse, İlkay gelse, haydi bir de Mesut gelse diyelim, biz de Avrupa Şampiyonu olsak, bu bizim başarımız mı? Almanya'da yetişen 11 çocukla Avrupa Şampiyonu olsak, Türk futbolunun başarısı olur mu bu?" dedi.


Haber Videosu: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması: Bizi seçebilirdi
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HABER YORUMLARI (4)

  • LEYLİ LEYLİ YAR:
    Ben olsam ben de Almanya''yı seçerdim, Türkiye gibi dandik takımla dünya şampiyonu mu olacaktım adamın yaşadığı gibi.
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  • ESSAHD BERKUNNİGEV:
    Mesut boş topçu. Çalhanoğlu vasifsizi bile daha iyi. Hatta Yusuf Yazıcı denen çocuk bile bundan iyi. O derece kötü yani Mesut. Tümer bile bu haliyle bu saydığım 3 topçudan daha iyi. Yusuf zaten TS basınının şişirmesi.
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  • WEST:
    futboldan zerre anlamadığın yaptığın yorumdan belli mesut özile boş topçu diyen adamın futbol bilgisi yoktur.
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