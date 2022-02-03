TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi! 6 ürün artık sepette yok

Enflasyon sepetinde ürün sepeti ve ağırlıkları güncellendi. Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.

İNTERNET FİYATLARI DA HESAPLAMADA KULLANILACAK

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanacak.

SEPETE GİREN YENİ ÜRÜN YOK

Yeni düzenlemeye göre bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı. Enflasyon ocak ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 48,69'a yükseldi.