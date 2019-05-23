TTK'ya Alınacak 500 İşçi Kura ile Belirlendi

Türkiye Taş Kömürü Kurumuna(TTK) alınacak 500 işçi için kura çekimleri yapıldı.

Geçen yıl Zonguldak'ta miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için kura çekimi 2 Mart'ta yapıldı. Zonguldak'ta 700, Karabük'te 200, Bartın'da ise 100 kişi kura ile maden işçisi olmaya hak kazandı. Bin kişilik kontenjan için toplam 35 bin 770 başvuru yapıldı.

500 kişilik ikinci etap kontenjanına ise başvurular yeniden alındı. Toplam 24 bin 883 kişi, maden işçisi olabilmek için başvurdu. TTK'ya alınacak işçiler için Zonguldak'a 350, Bartın'a 100, Karabük'e ise 50 kontenjan ayrıldı. Kura çekimi aynı anda 3 ilde gerçekleştirildi.

Zonguldak'taki kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve maden işçisi olmak isteyen adaylar katıldı. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, birinci kurada belirlenen adayların sisteme girişlerinin 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini ve iş başı yapacaklarını söyledi.

"ZONGULDAK MADENLERLE VAR OLMUŞ"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, madenciliğin Zonguldak için ayrı bir önem taşıdığını, taş kömürünün Türkiye'nin hizmetine sunma ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bunu da öncelikle TTK eliyle, sonra da diğer sözleşmeli kuruluşlar eliyle yapmak durumundayız. Dolayısıyla maden işçiliği Zonguldak'ın gündeminde hep oldu ve olmaya da devam edecek. Zonguldak madenle var olmuş. Bu çerçevede TTK'nın faaliyetlerini gerek işçi alma, gerekse yenilenme ve sorunları çözme faaliyetlerini önemsiyoruz. Madenci adaylarımız gerçek bir kura ile çekilişe katılacaklar. İnşallah hakları tecelli etmiş olacak. Bu imkan için TTK'ya, hükumetimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'DAHA FAZLA YATIRIM İÇİN GAYRET EDİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak'ın 'ekmeğini taştan çıkarmak' deyiminin vücut bulduğu yer olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Cansız, şunları söyledi:

"Milli enerji ve maden politikası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizin gayri safi milli hasıla içerisindeki madencilik payını yüzde 1'ler seviyesinden 2023 yılına kadar yüzde 3'ler hedefine taşıma gayretimiz var. Önümüzdeki 4- 5 yıl içerisinde bunu 4-5 milyar dolarlar seviyesine çıkartma gayretimiz var. Bu inanç, özgüven bizde var. Bunu kazanacak maden kaynağımız ve gücümüz de var. Madenciliğin Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızlarından birisi olması ve bu alana daha fazla yatırım yapılabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Bundan dolayı bizler derinlere indikçe yükselir Türkiye diyoruz. İnşallah madencilik sektörü büyüdükçe Zonguldak, Bartın, Karabük, Karadeniz ve tüm Türkiye büyüyecek."

"BİNİN ÜZERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞAN VAR"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuşmasında, TTK'nın 14 bin norm kadrosu bulunduğunu, alınan işçi sayısının yeterli olmadığını söyledi. Kurumu ayağa kaldırmak için daha önemli atılımlar yapılması gerektiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "14 bin 500 madenci çalışması gereken yerde, maalesef çok daha düşük sayıda madenci çalışıyor. 2002'de 15 bin işçinin çalıştığı yerde bugüne geldiğimizde yapılan yanlışlık nihayet fark edilmiş ve yerli üretimin arttırılması için madenlerimize işçi alımı başlatılmıştır. Bu sevindirici bir gelişme olsa da diğer yandan oldukça yetersizdir. Çünkü halihazırda ruhsatsız kaçak ocaklarda binin üzerinde kayıt dışı çalışanımız var" dedi.

KURA ÇEKİMİNE ADAYLARIN İLGİSİ AZ OLDU

Konuşmaların ardından kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişte ilk olarak protokol üyeleri küredeki topları çekti. Kura çekimi daha sonra noter huzurunda çekilmeye devam etti. Aynı anda Karabük ve Bartın'da kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, adayların ilgisi birinci kura çekimine göre az oldu. Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda kura çekimine, izleyiciler kura çekmek için sahneye davet edildi. Kura çeken bir kişi, elindeki rakam 9 veya 6 olduğu anlaşılmadan küreye attı. Salondakilerin tepki göstermesi üzerine çekiliş kamera görüntülerinden izlendi. Rakamın 6 olduğu görüntülerden anlaşılmasının ardından kura çekimine yeniden devam edildi.

KURADA İSMİ ÇIKANLAR SEVİNDİ

Zonguldak'ta kurada ismi çıkan evli ve 2 çocuk babası Orhan Kırkıl (29), ismini duymasına rağmen ilk başta sevinemedi. Aynı isim ve soyisimde başka aday olduğu için Orhan Kırkıl, kura çekimine verilen arada noterin yanına gitti. Listede kendi bilgilerini gören Orhan Kırkıl, kardeşine sarılarak sevindi. Ardından ailesine haber veren Orhan Kırkıl, "İlk kuraya da girmiştim, ama çıkmamıştı. Bu sefer içime doğdu. Kardeşimle geldim. Kurada ismim çıktı, ama aynı isim ve soyisimde bir kişi daha var. Arada kontrol ettim. İşsizim, çok mutluyum" dedi.

Karabük'ten kuraya katılan Cihat Alagöz (22) de adının okunmasının ardından yanındaki arkadaşına sarıldıktan sonra salondan çıkıp kuzenini telefonla arayarak mutluluğunu paylaştı. Alagöz, "Askerden gelmiştim, boştaydım. Bekliyordum öyle bir iş için. Bu iş için bir baş koyduk. Allah nasip etti. Ekmeğimizi orada yiyeceğiz inşallah. Mutluyum. Seneye Allah herkese nasip eder. Her şeyin hayırlısı" dedi.

Kaynak: DHA