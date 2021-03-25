TTK Karadon Müessesesinde incelemede bulundular
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TTK Karadon Müessesesinde incelemede bulundular

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TTK Karadon Müessesesinde incelemede bulundular

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdürlük ve Müessese Yöneticileri ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile GMİS Karadon Şube yöneticileri, TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdürlük ve Müessese Yöneticileri ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile GMİS Karadon Şube yöneticileri, TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

Heyet, derinleştirme çalışmaları tamamlanan 1 Nolu Kuyu'da incelemelerde bulundu. Sosyal tesislerde bulunan, yıpranma, kırılma ve bozulmalar nedeniyle kullanımında sıkıntı olan banyo ve tuvaletlerin kapsamlı tadilatı için de incelemelerde bulunan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş ile Muharrem Kiraz, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, Müessese Müdür Yardımcıları Recep Ayyıldız, Arif Karakaş ve Hüseyin Kumru, Kilimli İşletme Müdürü Ümit Yılmaz Değirmenci, GMİS Karadon Şube Sekreteri Korhan Boz, Kurum teknik personeli, 1 Nolu Kuyu Derinleştirme işini yapan Çinli firmanın yetkilileri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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