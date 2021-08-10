TSSF Başkanı Özen'den, Söke Belediyesi'ne teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSSF Başkanı Özen'den, Söke Belediyesi'ne teşekkür

TSSF Başkanı Özen'den, Söke Belediyesi'ne teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen Söke Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen Söke Belediyesini ziyaret etti.

Beraberinde Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cumhur Sakız ve Aydın İl Temsilcisi Mehmet Üzüm ile birlikte Söke Belediyesini ziyaret eden TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen'i Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ağırladı. Lisanslı Su Altı Sporcusu Belediye Başkan Yardımcılarından Kemal Sevindik'in de yer aldığı ziyarette Antalya'nın Kaş İlçesinden Federasyon ile ilgili incelemelerden dönen Özen, Federasyonun faaliyetlerinde Söke'den sporcu görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Özellikle Zıpkınla Balık Avı Branşında Sökeli Sporcuların başarılarının dikkat çektiğini dile getiren Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ayrıca Söke Belediyesine amatör sporlara verdiği destek nedeniyle de teşekkür etti.

Prof. Dr. Şahin Özen'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Özen'e başarı dileklerinde bulundu. - AYDIN

TSSF Başkanı Özen'den, Söke Belediyesi'ne teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSSF Başkanı Özen'den, Söke Belediyesi'ne teşekkür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:38:21. #1.16#

title