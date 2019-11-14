Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız

14.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 01:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler için 40 milyar dolar para harcadıklarını söylemesi üzerine Trump'ın tepkisi basın toplantısına damga vurdu.

Trump gazetecilerin sorularına yanıt verirken Erdoğan'a dönerek harcanan paranın doğrulanmasını istedi ve Erdoğan'ın miktarı doğrulaması sonrasında "Çok para harcamışsınız" diyerek Erdoğan'ın eline dokundu. Trump'ın sözleri ve hareketleri gülüşmelere neden oldu.

"TÜRKİYE ÇOK PARA HARCADI"

Konuşmasında Türkiye'nin mültecilere çok para harcadığına vurgu yapan Trump, "Avrupa, geri dönüşlerin maliyetini karşılamalı. Türkiye çok para harcadı. Türkiye, Kürtlere de destek veriyor. Kürt mültecileri de alıyor. Çatışmadan kaçanlara ev sahipliği yapıyor." ifadelerini de kullandı.