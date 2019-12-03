: Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi

03.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:43

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Trump burada yaptığı açıklamalarda, S-400 konusunda Türkiye'ye bir kez daha destek verdi. Trump, S-400 hava savunma sistemi tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satmadılar. Bu yüzden Türkiye Rusya'dan S-400 satın aldı" dedi.

"ABD'NİN SIRTINDAN GEÇİNİYORLAR"

Trump, "Afrika'da varlığınız çok önemliydi. ABD'nin çok fazla, diğerlerinin çok az ödeme yaptığını söylemeniz önemliydi. Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar" dedi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİ

Trump daha önce de, ''Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var. Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ SENATÖRLER TRUMP'A YAPTIRIM MEKTUBU GÖNDERDİ

Öte yandan, ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump yönetimine mektup yazarak Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen ortak bir mektup kaleme alarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdi. Mektupta 'sabır tükeneli çok oldu, hukuku uygulama zamanı' diyen senatörler, aksi durumun diğer ülkelere 'kötü bir mesaj' olacağını savundu.

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