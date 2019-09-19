19.09.2019 11:08

ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti. Banka'dan yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.

Fed açıklaması sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu. Ne cesaret, ne sağduyu, ne de öngörü var! Kötü bir iletişim" dedi.

'AB İLE AYNI AVANTAJLARA SAHİP OLMAMIZ GEREK'

Bunun yanında Trump, San Diego'da söz konusu faiz kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fed'in "bazı hatalar yaptığını" fakat söz konusu faiz indiriminin "iyi" olduğunu belirtti. Trump, Powell'ın faizleri "çok hızlı yükselttiğini ve çok yavaş düşürdüğünü" vurgulayarak, ABD'nin de Avrupa Birliği ile aynı "avantajlara" sahip olması gerektiğini söyledi. Buna karşılık Trump, işletmelerin "oldukça iyi" durumda olduğunu ve ABD ekonomisi performansının da güçlendiğine dikkat çekerek faiz kararının "o kadar da önemli olmadığını" söyledi.

Kaynak: DHA