Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor

12.11.2019 08:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme için çantasında 7 gündem maddesi oluşturdu. Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleşecek görüşme için hazırlıklarını tamamladı. Trump'la olan görüşmede 7 ana gündem maddesi belirlendi. Erdoğan'ın gündeminde şu maddeler var:

-Trump'ın skandal ifadeler içeren mektubu

-YPG/PKK'lı terörist Mazlum Kobani'nin iadesi,

-ABD ile yapılan mutabakatta gelinen son nokta.

-FETÖ'nün elebaşı olan Fetullah Gülen'in iadesi

-Halkbank davası

-F-35'ler ve S-400'lerle ilgili süreç

-ABD Temsilciler Meclisi'nin kararları ile iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olmak üzere 7 ana başlıktaki konular bulunuyor.

Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşme yapacak. Erdoğan'a ABD seyahatinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda üst düzey yetkilinin bulunduğu geniş bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

SKANDAL MEKTUP

Suriye'deki gelişmelerin ana gündem maddesi olacağı görüşmelerde Trump'ın Barış Pınarı harekâtının başladığı 9 Ekim'de yolladığı mektup da gündeme gelecek. Erdoğan, "Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim" demişti. Erdoğan, terör örgütü YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in iade dosyasını ileterek ABD makamlarının bu konuda adım atmasını isteyecek. YPG'nin ve Kobani'nin terörist yapılanma olarak görüldüğü ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde YPG'nin hedef olduğu net şekilde belirtilecek. Görüşmede ikinci ana başlık ise Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda Beştepe'de imzalanan 13 maddelik mutabakat olacak. Erdoğan, Trump'a terör örgütünün anlaşma yapılan bölgeden tam olarak çekilmediğini iletecek. Suriye'de bundan sonra atılacak adımlar, terörle mücadele, mültecilerin geri dönüşü, güvenli bölge çalışmaları da Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınacak.

HALKBANK VE F-35'LER

Erdoğan, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesiyle ilgili somut adımların atılmasını isteyecek. ABD'de açılan Halkbank davasının da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. ABD'de savcılık, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayarak Halkbank aleyhine dava açmıştı. Erdoğan ile Trump görüşmesinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ardından ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarması başlığı da gündeme gelecek. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhine aldığı kararların yanı sıra iki liderin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de masada olacak.

İŞ DÜNYASINA KONUŞACAK

Erdoğan, ABD'ye yapacağı çalışma ziyaretinde ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitap edecek. Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplum temsilcileriyle de buluşacak.