Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlamasının ardından Pentagon, Türkiye'nin F-35 programında askıya alındığını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası ABD'nin Türkiye'ye başka yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak edilirken, Başkan Trump "Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum" dedi.

DOLAR İNİŞE GEÇTİ

Gün içerisinde 5,70'leri gören Dolar, Trump'ın bu açıklaması sonrası 5,61'e kadar geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,62 sevilerinde işlem görüyor.