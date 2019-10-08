Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü
Türkiye'nin olası Suriye operasyonu ve ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları sonrası 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar, Trump'ın olumlu açıklamaları sonrası 5,78'e kadar geriledi. Kur, şu sıralar 5,80'den işlem görüyor.
Türkiye'nin Suriye'ye operasyon gerçekleştireceği haberleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçerek 5,84 seviyelerine kadar çıkmıştı. Trump'ın söylemini yumuşatarak Türkiye için övgü dolu sözler kullanmasıyla dolar yönünü aşağı doğru çevirdi. Olumlu açıklamalar sonrası kur, 5,80'nin altına inerek 5,78'i gördü. Dolar şu sıralar 5,80'den işlem görüyor.
TRUMP'IN OLUMLU AÇIKLAMALARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Haftaya 5,70 civarında başlayan Dolar/TLTrump'ın da açıklamalarıyla yükselişe geçerek dün 5,80'i aştı ve günü 5,83 civarında tamamladı. Kur bu sabah 5,8467'ye kadar yükseldi. Öğleden sonra Trump'ın "Türkiye ticaret ortağımız ve NATO'da müttefiğimiz" şeklindeki mesajı kurun 5,78'e kadar gerilemesinde etkili oldu.
"TÜRKİYE ABD'NİN ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞI"
Trump, "Türkiye ABD'nin önemli bir ticaret ortağı ve NATO müttefikidir. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı bizimle. Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 13 Kasım tarihinde bir görüşme yapacak.