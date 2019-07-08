Trump: Fed faiz indirmeli

New Jersey'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer ABD Merkez Bankası (Fed) ne yaptığını biliyor ise faiz oranlarını düşürmeli" dedi.

"ROKET GİBİ OLURDUK"

Trump, Cuma akşamı yaptığı açıklamada da, Fed'in diğer ülkeler tersini yaparken faizleri çok erken ve çok sık yükselttiğini savundu ve "Eğer faiz oranlarını düşüren bir Fed olsaydı, bir roket gibi olurduk. Ancak ne yaptığını bilen bir Fed yok" ifadelerini kullandı.