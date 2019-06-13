Trump Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergileri için tarih vermekten kaçındı
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yeni gümrük vergileri için tarih vermekten kaçınarak her iki ülke arasındaki görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanacağı yaklaşımını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalatın 325 milyar dolarlık yeni bir bölümüne daha gümrük tarifesi uygulanmaya başlanmasına ilişkin tarih vermedi.
Financial Times'ın haberine göre, Beyaz Saray'da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin'e ek gümrük tarifelerinin uygulamaya girmesi veya bir ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması konusunda verdikleri nihai bir tarih bulunmadığını vurguladı.
ANLAŞMAYI BEKLİYOR
"Bu konuda belirlediğim bir son tarih yok; benim son tarihim burada" diyerek başını işaret eden Trump, ABD ile Çin arasında görüşmelerin bir ticaret anlaşması ile sonuçlanacağı yolundaki yaklaşımını de yineledi.
Kaynak: DHA
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