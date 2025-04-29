TRT Spor Digiturk'te hangi kanalda, kaçıncı kanalda?

TRT Spor uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT Spor'da yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT Spor Digitürk kaçıncı kanalda merak ediyor. Peki, TRT Spor Digiturk'te hangi kanalda?

TRT SPOR HAKKINDA

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 2010'da TRT 3'ün kapatılıp yerine TRT Spor'un geçmesi planlanmış fakat TBMM TV yayınları yüzünden TRT 3'ün kapatılmayıp ayrı bir kanal olarak kurulması kararlaştırılmış ve 9 Ağustos 2010 tarihinden beri TRT 3 logosuyla birlikte TRT Spor logosu da yayınlarda yer almıştır. Ayrıca 7 Mart 2012'den itibaren başka bir frekansa sahip sadece TRT Spor logosu ile yayın yapan bir kanal daha açıldı. TBMM TV yayını başladığı zaman bu frekanstaki TRT Spor logolu kanalın yayını etkilenmez. TBMM TV yayınları esnasında ise TRT 3 logosuna, TRT Spor yerine TBMM TV logosu eşlik etmiştir. Ayrıca TRT Spor, 8 Aralık 2014'ten itibaren HD yayına başlamış, kanalın jenerikleri, grafikleri ve logosu da değiştirilmiştir. Tüm spor branşlarının yayınlanacağı TRT Spor 2 ise 27 Eylül 2019'da yayın hayatına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinde ise adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirildi. 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1. Lig yayın haklarına sahiptir. 2022-23 Sezonu sonuna kadar beIN Sports'la birlikte yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. 7 Ocak 2022 Cuma sabahı saat 07.00'de logosunu ve jeneriklerini değiştirmiştir.

TRT SPOR DİGİTURK'TE HANGİ KANALDA?

TRT Spor Digiturk 86. kanal (HD)