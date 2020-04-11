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Perihan Abla, Sabah, Magazin, Ekonomi

TRT 1'de nostalji günü

"Ferhunde Hanım ve Kızları"nı hafta içi her sabah yayınlamaya başlayan TRT 1, cumartesi günleri de geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizileri ekrana getirecek.

11.04.2020 07:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:35
TRT 1'de nostalji günü

"Ferhunde Hanım ve Kızları"nı hafta içi her sabah yayınlamaya başlayan TRT 1, cumartesi günleri de geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizileri ekrana getirecek.

Bugünden itibaren her cumartesi "Uğurlugiller", "Kuruluş", "Perihan Abla", "Gülşen Abi", "Yedi Numara" ve "Yeditepe İstanbul" dizileri art arda yayınlanacak.

Kaynak: Diğer

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