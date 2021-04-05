TRON Coin Yorum: Tron (TRX) Fiyat Analizi: 05 Nisan

TRON Coin Yorum: Kripto para piyasası, yüksek dalgalanmanın uzun vadede dijital varlığın fiyatını etkilediğini görüyor. Bu dalgalanma, fiyatı son birkaç gün içinde güçlü bir değer artışına tanık olduğu için , Tron [TRX] altcoin piyasasında görüldü .

TRON COİN YORUM

Veriler, dört gün içinde 0,0629 $ 'dan 0,1209 $' a yükselişin% 92'lik bir artış olduğunu gösterdi. Basım anında TRX, 8.44 milyar dolarlık piyasa değeri ile 0.1150 dolar değerindeydi.

Tron'un yukarıdaki grafiği, ani bir yükselişe dikkat çekmeden ve çeşitli direnç seviyelerini geçmeden önce dijital varlığın uzun bir süre 0,0473 $ fiyat seviyesine yakın işlem gördüğüne dikkat çekiyordu.

Yazının yazıldığı sırada ralli hala devam ediyordu ve piyasa kısa vadeli bir düzeltmeye hazırlanıyor olabilir.

Muhakeme

Piyasadaki yüksek oynaklık, Bollinger Bantlarının farklılaşmasıyla belirtildi. Bantlar birbirinden çok uzaktayken, sinyal hattı ve 50 hareketli ortalama fiyat çubuklarının altında kaldı. Bu, güçlü bir yükseliş piyasasının işaretiydi. Ancak, bu değer yeterince test edilmediğinden, fiyat tersine dönebilir.

Göreceli Güç Endeksi [RSI] Mart ayı boyunca dengeye yakın kalmıştı, ancak ayın sonunda daha fazla alıcı piyasaya adım attı. Bu, dijital varlığı aşırı alım bölgesine yaklaştırdı, ancak bir düzeltme piyasayı istikrara kavuşturdu. Bununla birlikte, şu anda, TRX aşırı alım bölgesinin çok üzerindeydi ve bu, yaklaşmakta olan bir düzeltmenin güçlü bir işaretiydi.

Önemli seviyeler

Giriş seviyesi: 0,1089 $

Kar alma: 0,0816 $

Durdurma seviyesi: 0,1221 $

Ödül Riski: 2,08

Sonuç

Şu anda, TRX pazarı alıcılarla aşırı derecede doymuştu. Tüccarlar, fiyatın bir fiyat düzeltmesine dayanması durumunda kısa pozisyonlar oluşturmak isteyebilir.

TRON Nedir?

TRON (TRX), 2017'de Justin Sun tarafından Singapur merkezli, kâr amacı gütmeyen Tron Vakfı aracılığıyla kuruldu. Tron Foundation'ın 2017'deki ilk kripto para arzı (ICO) 100 milyar TRX yarattı ve toplam 70 milyon dolar topladı.

TRON Protokolü, blockchain teknolojisini merkez alan bir işletim sistemini temsil ediyor. Bu sistemde geliştiriciler, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) yaratabiliyor, özgürce yayınlayabiliyor, veri ve diğer içerikleri depolayabiliyor. TRON Vakfına göre bu ağı çevreleyen ekosistem, üst düzey ölçeklendirilebilirlik ve yüksek verimliliğe sahip hesaplama gücü sayesinde tutarlı güvenilirlikte ve yüksek hızda işlem doğrulama üzerine uzmanlaşıyor.

TRON, ilk olarak Ethereum tabanlı bir token olarak yaratıldı. Ancak 2018'de kendi ağına geçti. ERC20 TRX tokeni sahipleri, bu tokenleri TRON ağındaki TRX dijital para birimi ile takas etti. Bunun ardından Ethereum tabanlı tokenler yok edildi. TRON'un kurucusu Justin Sun, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor. Aynı zamanda BitTorrent'in CEO'su olan Sun, 2020'de Steem'i satın aldı.

TRON Madenciliği Nasıl Yapılır?

TRON, Bitcoin'in iş ispatı (PoW) sistemi yerine yetkilendirilmiş bir pay ispatı (PoS) sistemini temel alıyor. Bu sistemde döngü halinde olan 27 "süper temsilci", blockchain üzerindeki işlemleri doğruluyor. Süper temsilciler, her altı saatte bir seçiliyor. Blockchain'deki bloklar her üç saniyede bir üretiliyor ve süper temsilciler blok başına 32 TRX blok ödülü alıyor. Siz de bir şahit düğümü (blok önerir ve protokol kararlarında oy kullanır), bir tam düğüm (işlemleri ve blokları yayınlar) veya bir Solidity düğümü (tam düğümlerden blokları senkronize eder, API sağlar) çalıştırarak TRON blockchain'inde görev alabilirsiniz.

Kullanıcılar, stake edilen TRX miktarına eşit bir kaynak olan "Tron Power" kullanarak TRON ağındaki staking'e katılabiliyor.

TRON Nasıl Satın Alınır?

TRON cüzdanından veya bu kripto para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından TRX satın alabilirsiniz. Bu kripto para birimi için en son borsaların listesi ve işlem çiftleri için piyasa çiftleri sayfamızı ziyaret edin.

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