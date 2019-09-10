Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı!

10.09.2019 19:48

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası 2.tur maçında Brezilya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. ABD'nin Brezilya'yı 89-73 mağlup ettiği maçın 4. periyodunda kameralar tribünleri çekerken sarışın bir taraftar ayağa kalkıp dans etmeye başladı.

BİR SÜRE SESSİZ KALDI

Maçı yorumlayan ünlü başantrenör Andrew Gaze de iç çamaşırı olmayan taraftarı görünce adeta kendinden geçti. Bir süre sessiz kalan Andrew, konuşmaya başlayınca kelimeleri birbirine karıştırdı. Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.