Tribün bloke ne demek? Tribün bloke olunca ne olur?

Nef Stadyumu'ndaki derbide sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürler temsilci raporuna yansıdı. Derbideki olaylar sebebiyle 52 bin 500 seyircinin Altay maçında yer alamayacağı öğrenildi.

HEPSİ BLOKE

Tüm tribünlerin rapor edilmesi, 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamına geliyor. Nef Stadı'ndaki ilk Altay maçına bu kişiler gidemeyecek.

DERBİYE GİTMEYENLER ALINACAK

Fenerbahçe derbisinde olmayan seyirciler, Altay karşılaşmasını takip edebilecek. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın da Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

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