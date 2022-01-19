- Triatlonda hedef 3 yılda 3 katı sporcu yetiştirmek

Federasyon Başkanı Yalçınkaya: "3 yılda sporcu sayımız 10 bini bulacak"

DENİZLİ - Doğu ve Güneydoğu illerini içine alan 10 bölgede çalışmalar yürüten Türkiye Triatlon Federasyonu, 9-12 yaş gruplarında yeni sporcular yetiştirerek 3 bin 500 olan sporcu sayısını 3 yıl içerisinde 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli'deki sporcularının Pamukkale Üniversitesi futbol sahasında yaptığı çalışmaları izledi. Yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapılmasıyla ortaya çıkan spor dalı olan triatlonun ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yalçınkaya, bunun için 2022 yılında pilot bölgelerde faaliyetlerin yoğunlaştırılacağını ifade etti.

Triatlon sporunun daha yaygın yapılabilmesi, sporcu sayısının arttırılması için federasyon olarak çalışmaya başladıklarını anlatan Yalçınkaya, Türkiye'de 10 bölgede 20 ilin belirlendiğini söyledi. Bu bölgelerle ilgili olarak çalıştay düzenlediklerini anlatan Yalçınkaya, "Çok başarılı bir çalıştay geçti. Yaklaşık 10 bölge belirledik. Bu bölgelerden özellikle Günaydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 20 il belirlendi. Arkadaşlar ve bölge sorumluları önümüzde hafta çalışmaya başlayacaklar. Bölgesel lig öncelikle 9-10 ve 11-12 yaşlarda başlayacak ve sadece yüzme koşu mesafelerinde olacak. Bölgelerde özellikle kış triatlon Erzurum, Kars'ta çok kros kayakçı var. Bizde de 3'lü branşta kros kayak, dağ bisikleti ve dağ koşusu oluyor. Dünya şampiyonasında şuana kadar Türkiye'den hiç temsilci olmadı. Kros kayakçılarla irtibata geçtik. Şimdi winter triatlonunda biz triatlon branşı olarak dahil olmasını ve orada da başarılı olmayı hedefliyoruz. Bu projenin yaklaşık 3 yıl içerisinde sporcu sayısı 3 bin 500 civarından 10 bin civarına çıkaracağına inanıyoruz" dedi.

Federasyon Başkanı Yalçınkaya sayesinde triatlon ile tanışıp milli formaya uzanan Triatlon Genç Milli Takım sporcusu Burak Çağdaş ise, "Bu spora Bayram Hoca'nın sayesinde 3 sene önce başladım. O zamanlar benim yüzme hocam olurdu. Federasyon başkanı olduktan sonra deneme yarışının ardında bu sporu yapmaya karar verdik. İlk senemde direkt milli takıma girme başarısı sağladım. Ben ve 2 arkadaşım beraber 3 kişi milli takıma girdik" şeklinde konuştu.