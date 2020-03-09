Trezeguet'in Real Madrid'e Attığı Harika Gol
Mart 2005'te Fransız santrafor David Trezeguet attığı şık golle Juventus'u Real Madrid karşısında zafere taşıyor. Marcelo Zalayeta'nın ortasında akrobatik bir şekilde bitiren Trezeguet, Juventus'un ilk turda kaybettiği düellonun rövanşında 2-0'la kazanmasını ve turu geçmesini sağlıyor.
09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
Mart 2005'te Fransız santrafor David Trezeguet attığı şık golle Juventus'u Real Madrid karşısında zafere taşıyor. Marcelo Zalayeta'nın ortasında akrobatik bir şekilde bitiren Trezeguet, Juventus'un ilk turda kaybettiği düellonun rövanşında 2-0'la kazanmasını ve turu geçmesini sağlıyor.
Kaynak: Dugout