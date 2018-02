CARMEDYA.COM – Trend Micro ve Panasonic, otonom ve akıllı araçlar için risk oluşturan siber tehditlere karşı çözüm geliştirmek için bir araya geldiler.

Trend Micro ve Panasonic'den Akıllı Otomobillere ortak destek



Panasonic'in Kontrol Alanı Ağı (Control Area Network – CAN) saldırı tespit, önleme teknolojisini ve Trend Micro'nun "IoT Security" platformuna destek verecek. Panasonic'in teknolojisi, sürüş işlemlerini kontrol eden ECU'lara gönderilen yetkisiz komutları tespit edecek. Trend Micro IoT Security ECU'lara sürüş operasyonunu kontrol eden yetkisiz komutları ve güvenlik açıklarından yararlanmak isteyen saldırıları bulabilecek. Bu ortaklık sayesinde, her iki teknolojinin de tespit ettiği şüpheli hareketler algılanıp, engellemesi için buluttaki bir analiz platformuna gönderilecek.

Trend Micro ve Panasonic, araç içi ve bulut sistemlerini de kapsayan siber tehditlere karşı çalışmaya başlayacak. Geliştirilen ürünlerin, 2020 yılından itibaren pazara sunulacağı planlanıyor.

1 – Elektronik Kontrol Ünitesi: Motorları veya direksiyon gibi aktüatörleri kontrol eden bilgisayarlar.

2 – Araçiçi Eğlence Sistemleri: Araçta yer alan eğlence ve bilgi içeriklerinin yer aldığı uygulamaların tümü.

3 – Telematikler: Araca gelen ve giden bilgilerin transferini sağlayan servis.

4 – Kontrol Alanı Ağı saldırı tespit ve önleme teknolojisi: ECU'lar arasındaki iletişimi sağlayan, yetkisiz komutları algılayan ve onları geçersiz komutlar olarak işleyen izleyen teknoloji.

5 – Trend Micro IoT Security: Taşıtın dışına Linux gibi genel amaçlı işletim sistemlerinde IP iletişimi ile bağlanan gömülü aygıtlar için hazırlanan güvenlik çözümü.

6 – Malware: Bilgisayar virüsleri de dahil olmak üzere hasar yaratmak için geliştirilmiş zararlı yazılımların veya kötü amaçlı kodların çeşitli biçimlerini belirtmek için kullanılan genel bir terim.

