Trabzonsporlu taraftarlar bayram edecek! Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yıldız futbolcusu Nwakaeme ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarı mest eden Nwakaeme, Trabzonspor'da kalacak. Bordo-mavililer, yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle 3 yıllık yeni kontrat için anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Nwakaeme, yeni sözleşme için resmi imzayı önümüzdeki hafta atacak. Bu sezon Trabzonspor'da 23 maça çıkan Nwakaeme, 7 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.
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