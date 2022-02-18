Trabzonsporlu taraftarlar bayram edecek! Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarı mest eden Nwakaeme, Trabzonspor'da kalacak. Bordo-mavililer, yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle 3 yıllık yeni kontrat için anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Nwakaeme, yeni sözleşme için resmi imzayı önümüzdeki hafta atacak. Bu sezon Trabzonspor'da 23 maça çıkan Nwakaeme, 7 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.

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