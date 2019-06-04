Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'ya tarihi teklif!

Fransızekibi Lille, Yusuf Yazıcı için çok ciddi. Mehmet Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı'nın yeteneklerinden çok etkilendi.

Akşam'da yer alan habere göre; Lille, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu için 12 milyon euro peşin, 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay verme maddeli bir teklif iletti. Bordo-Mavililer, 12 milyon euronun üstüne çıkılmasını isteyecek. Şimdiye kadar bir futbolcuya en fazla 14 milyon euro veren Lille, Yusuf için bu bedeli aşabilir.