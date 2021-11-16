Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşıyor. Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya doğrudan katılma ihtimalimizin olduğu mücadelede Stefan Kuntz'un sahaya sürdüğü ilk 11'de Abdülkadir Ömür sürprizi dikkat çekti Trabzonspor'un yıldızı, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasıyla resmi bir maça ilk 11'de başladı.
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçında Karadağ karşısına çıkıyor. Büyük ölçüde play-off biletini cebine koyan milliler, Norveç'in Hollanda'yı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılabilir.
ABDÜLKADİR ÖMÜR İLKİ YAŞADI
Cebelitarık maçından farklı olarak Karadağ karşısına iki değişiklikle başlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de şans verdi. Trabzonspor'un yıldızı Ömür, kariyerinde ilk kez milli formayla bir mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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