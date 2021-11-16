Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçında Karadağ karşısına çıkıyor. Büyük ölçüde play-off biletini cebine koyan milliler, Norveç'in Hollanda'yı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılabilir.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLKİ YAŞADI

Cebelitarık maçından farklı olarak Karadağ karşısına iki değişiklikle başlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de şans verdi. Trabzonspor'un yıldızı Ömür, kariyerinde ilk kez milli formayla bir mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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