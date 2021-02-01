Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı sağlık kontrolünden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı sağlık kontrolünden geçti

01.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:50
Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Yunus Mallı'nın sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Yunus Mallı'nın sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Mallı, Medical Park Yıldızlı Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Didem Kınalı Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı sağlık kontrolünden geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:50:33. #1.16#
title