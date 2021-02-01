Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı sağlık kontrolünden geçti
01.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:50
Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Yunus Mallı'nın sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Trabzonspor Kulübünün yeni transferi Yunus Mallı'nın sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Mallı, Medical Park Yıldızlı Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk