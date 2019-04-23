Trabzonspor'un Kurucu Üyelerinden Sabit Sabır Vefat Etti

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Sabit Sabır vefat etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sabit Sabır'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Sabit Sabır'ın 1932 yılında Trabzon'da doğduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi: "Kulübümüzün kurucu üyelerinden Sabit Sabır'ın bugün akşam saatlerinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sabit Sabır, ilk ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi İstanbul Robert Koleji'nde tamamlandı. 1958-1961 yılları arasında ABD Pensilvanya Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde milletlerarası ticaret konusunda master yaptı. 1964 yılında kurduğu Sabırlar Fındık ihracat şirketiyle fındık ticaretine başladı. 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan kulübümüzün kurucu üyelerinden biri olan Sabır, iş hayatında etkin görevler aldı. Sabır, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı yaptı. Sabır, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra disiplin kurulu üyeliği de yaptı. Aynı zamanda divan üyemiz olan Sabit Sabır, yeni tüzüğümüzle oluşturulan İstişare Kurulu'nun da üyesiydi. Trabzonspor Kulübü olarak Sabır'a yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

"CAMİA ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da camianın çok önemli bir değerini kaybettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Trabzonspor'umuzu Trabzonspor yapan insanlardan birini daha maalesef sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Sabit ağabey hem iyi bir iş insanı hem de her anını Trabzonspor ile yaşayan bir karakterdi. Bugün bizler burada isek onların sayesindedir. Bıraktıkları bu büyük mirasa sahip çıkmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Allah rahmet eylesin. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun."

"60 YILLIK DOSTUMU KAYBETTİM"

Kulübün bir diğer kurucusu ve eski başkanlarından Salih Erdem de şu ifadeleri kullandı: "Sabit Bey'i kulübümüzün kuruluşundan önce de tanırdım. İşimiz nedeniyle de sürekli görüşürdük. 60 yıllık dostumdu. Acı tatlı birçok anımız var. Büyük bir şok yaşadım, çok üzgünüm. Şehrimiz ve kulübümüz çok önemli bir değerini kaybetti. Kulübümüzü her zaman çok seven ve kendine dert eden biriydi. Hayatta kalan son üç üyeydik. Onun kaybı beni derinden etkiledi. Kendisine Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Açıklamada, Sabit Sabır'ın cenazesinin yarın Trabzon'da ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nden kaldırılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA