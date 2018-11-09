Trabzonspor'un Efsane Oyuncusu Gökdeniz Karadeniz: Burak Yılmaz Neden Yok?

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Gökdeniz Karadeniz, sosyal medya hesabından, bordo - mavili takımın Yeni Malatyaspor deplasmanında oynadığı futbolu ve teknik direktör Ünal Karaman'ı eleştirdi.

"BURAK YILMAZ NEDEN YOK?"

Yeni Malatyaspor'un 4-0 öne geçmesinin ardından resmi Twitter hesabından bir tweet atan Karadeniz, Burak Yılmaz'ın kadroda olmamasının yanlış olduğunu vurguladı. Gökdeniz Karadeniz yaptığı paylaşımda, "Aklım şunu almıyor Türkiye'nin en iyi golcülerinden Burak Yılmaz neden kadroda Yok.. 0-4 kim gol atacak.." ifadelerini kullandı.

İşte Gökdeniz Karadeniz'in paylaşımı: