Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu

Trabzonspor'un eski futbolcusu Hu Jun Suk, gelecek sezon Fransa 2. Ligde mücadele edecek Troyes'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Hyun-Jun Suk, gelecek sezon Fransa Ligue 2.'de mücadele edecek olan Troyes ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fransız kulübünden edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Hyun-Jun Suk için Portekiz ekibi Porto ile 2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı.

Hyun-Jun Suk, Troyes ile 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.