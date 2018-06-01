Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu
Trabzonspor'un eski futbolcusu Hu Jun Suk, gelecek sezon Fransa 2. Ligde mücadele edecek Troyes'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Hyun-Jun Suk, gelecek sezon Fransa Ligue 2.'de mücadele edecek olan Troyes ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO
Fransız kulübünden edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Hyun-Jun Suk için Portekiz ekibi Porto ile 2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı.
Hyun-Jun Suk, Troyes ile 3 senelik sözleşme imzalayacak.
YORUMLAR (2)
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Kesin 3. lige düşerler bu sezon)))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BİZENE YAV BUNDAN BİZENEEEEEECevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır